FSG-Krise: Mitarbeitende laut Betriebsrat freigestellt

Wie bereits am vergangenen Montag (14.10.) haben zum Wochenbeginn wieder rund 100 Mitarbeitende der Flensburger Schiffbau Gesellschaft (FSG) vor dem Werfttor in Flensburg demonstriert. FSG-Betriebstrat Jan Brandt spricht von einer Schuldenuhr, die dort in Form eines Banners aufgestellt wurde.

Betriebsrat: Alle FSG-Mitarbeitende freigestellt

Immer noch warten laut Betriebsrat mehr als 80 Kolleginnen und Kollegen der Windorst Holding FSG-Nobiskrug auf ihren Lohn für September. Laut Brandt wurden am Freitag alle FSG-Kollegen freigestellt. Der Betriebsrat fürchtet nun, dass Geschäftsführer Lars Windhorst den Oktober-Lohn für die gesamte Belegschaft nicht auszahlen könnte.

