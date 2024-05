Stand: 14.05.2024 15:11 Uhr Eutin: Vorarbeiten für Ehrenmahl auf Marktplatz gestaret

Am Dienstag sind die Vorarbeiten für die Errichtung des frisch restaurierten Ehrenmal in Eutin (Kreis Ostholstein) gestartet. Das Ehrenmahl soll wieder an seinem alten Platz auf dem neugestalteten Markplatz aufgestellt werden. Darüber hatte es einige Diskussionen in der Stadt gegeben. Laut Stadtmanagerin Kerstin Stein-Schmidt sind die Erdarbeiten gerade in vollem Gange. Als nächstes müsse der Sockel wieder aufgebaut werden, in dem auch eine Zeitkapsel verbaut werden soll. Der Obelisk wurde als Erinnerung an die Gefallenen des Deutsch-Französischen Krieges aus Eutin und dem Umland errichtet.

