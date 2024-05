Stand: 06.05.2024 15:57 Uhr Europawahl-Wettbewerb: Erster Platz für Schulklasse aus Heide

Die 12. Klasse des beruflichen Gymnasiums am BBZ Heide (Kreis Dithmarschen) hat es beim landesweiten Wettbewerb "Süß oder salzig - deine 60 Sekunden zur Europawahl" des Landesbeauftragten für politische Bildung auf den ersten Platz geschafft. Sie reichten einen 60 Sekunden langen Clip ein, der besonders junge Menschen bei der kommenden Europawahl motivieren soll, wählen zu gehen. In dem Video geht Hauptdarsteller Paul Voß dafür in der zehn Grad kalten Eider baden. Im Film betritt er einen Steg und wird abrupt ins Wasser gestoßen. "Überrumpelt von der Europawahl?", heißt es aus dem Off. Die Nachricht des Films: Lass deine Stimme nicht untergehen. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 16:30 Uhr

