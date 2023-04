45 Millionen Euro: Lotto-Spieler aus Hamburg knackt Jackpot Stand: 03.04.2023 09:53 Uhr Ein Mann aus Hamburg hat mit sechs richtigen Lottozahlen und der richtigen Superzahl 45 Millionen Euro gewonnen.

Das teilte Lotto Hamburg am Montag mit. Der 63-Jährige tippte die richtigen Gewinnzahlen der Lotterie 6 aus 49 am Sonnabend, und zwar 27, 28, 33, 36, 42 und 45. Die Superzahl war die 9. Der Jackpot war in den vergangenen Wochen auf 45 Millionen Euro angewachsen.

