Stand: 26.06.2024 16:41 Uhr Erste Anmeldefristen für Sommerferienpässe laufen aus

Für Kinder und Jugendliche bieten die Kreise, Städte und Gemeinden in Südholstein wieder Ferienpässe oder Erlebnisgutscheine an. In Norderstedt (Kreis Segeberg) endet dafür die Anmeldefrist bereits in der Nacht auf Donnerstag um Mitternacht. Danach werden die Plätze verlost, so soll laut Stadt eine faire Verteilung der Plätze möglich werden. Im Kreis Segeberg gibt es sowohl vom Kreis als auch von einzelnen Gemeinden Angebote. Auch im Kreis Pinneberg wird ein Ferienpass angeboten. Kinder und Jugendliche können dort an bis zu fünf Angeboten teilnehmen. Im Kreis Stormarn gibt es kein Angebot vom Kreis, aber zum Beispiel bietet die Stadt Bad Oldesloe einen Ferienpass an. Überall ist eine Anmeldung per E-Mail erforderlich.

