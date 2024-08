Stand: 16.08.2024 09:31 Uhr Eröffnung der Mittelbrücke auf Föhr

Am Freitagvormittag wird sie auf dem Vorplatz zur Mittelbrücke direkt am Sandwall eröffnet. Nach den Festreden schneidet Wyks (Kreis Nordfriesland) Bürgermeister Hans-Ulrich Hess (CDU), Kreispräsident Frank Zahel und Staatssekretärin Julia Carstens am Mittag das Band durch. Danach geht das Programm weiter mit Shows auf dem Brückenkopf und einer Führung für alle Insulaner und Touristen. Bis 22 Uhr gibt es dann Live Musik auf der neuen Seebrücke in Wyk.

Zwei Jahre haben die Bauarbeiten gedauert - deutlich länger als geplant. Zehn Millionen Euro hat das Projekt gekostet, davon hat das Land neun Millionen übernommen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland