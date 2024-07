Stand: 03.07.2024 15:29 Uhr Erneuter Einbruch in Scharbeutzer Café

Ein Café-Betreiber in Scharbeutz in Ostholstein ist in der Nacht von Montag auf Dienstag zum zweiten Mal ausgeraubt worden. Erst vergangene Woche sind Diebe in sein Lokal an der Strandpromenade eingebrochen. Unbekannte haben die Fensterscheibe eingeschlagen und einen mittleren vierstelligen Geldbetrag gestohlen. Der Sachschaden wurde auf 15.000 Euro beziffert. Noch in der Nacht sicherten Ermittler der Kriminalpolizei die ersten Spuren und Hinweise, die nun ausgewertet werden. Die Polizei sucht mögliche Zeugen.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.07.2024 | 16:30 Uhr