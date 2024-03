Stand: 12.03.2024 10:28 Uhr Erlebnisbad Bredstedt bereitet sich auf Badesaison vor

In Bredstedt (Kreis Nordfriesland) bereitet man sich auf die neue Badesaison vor, die am 1. Mai startet. Im Erlebnisbad Bredstedt laufen schon die Reinigungsarbeiten. Schwimmmeister Bernd Ingwersen hat rund 1,8 Millionen Liter abgelassen und reinigt derzeit die Böden der Schwimmbecken. Rund 50.000 Gäste erwartet Ingwersen von Mai bis Ende August. Die Stadt hat zudem damit begonnen, das Bad umfangreich zu sanieren. Bredstedt nimmt dafür in den nächsten Jahren rund 876.000 Euro in die Hand. 370.000 Euro davon werden vom Land übernommen. Mehr Informationen zu dem Thema gibt es am Dienstag im Schleswig Holstein Magazin im NDR Fernsehen um 19.30 Uhr.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.03.2024 | 08:30 Uhr