Stand: 29.08.2024 13:00 Uhr Elmshorner Schwimmerin stellt paralympischen Rekord auf

Die Schwimmerin Tanja Scholz aus Elmshorn im Kreis Pinneberg hat am ersten Wettkampftag der paralympischen Spiele in Paris über 200 Meter Freistil einen neuen Paralympischen Rekord in ihrer Startklasse aufgestellt. Die 40-Jährige brauchte im Vorlauf am Donnerstagvormittag 3:08,53 Minuten und hat damit den vorherigen Rekord von 1996 um mehr als 13 Sekunden unterboten. Scholz ist damit für das Finale qualifiziert. In ihrer Startklasse S4 werden bei den Spielen aber keine Medaillen vergeben. Die Elmshornerin muss sich deshalb mit weniger eingeschränkten Athletinnen einer anderen Startklasse messen. Ihre Medaillenchancen beim Finale sind deshalb trotz ihres Rekords eher gering.

