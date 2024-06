Stand: 17.06.2024 09:28 Uhr Elf neue Perspektivschulen an der Westküste

Das Bildungsministerium hat am Freitag an der Westküste insgesamt elf neue Schulen als sogenannte Perspektivschulen benannt. In Nordfriesland gibt es zwei, im Kreis Steinburg fünf und im Kreis Dithmarschen vier neue Perspektivschulen. Damit sind es an der Westküste nun insgesamt 17 solcher Schulen - zum Beispiel die Grundschule Wellenkamp in Itzehoe (Kreis Steinburg), die Bürgerschule in Husum (Kreis Nordfriesland) und die Grundschule Lüttenheid in Heide (Kreis Dithmarschen).

Die Perspektivschulen liegen meist in sogenannten sozialen Brennpunkten und erhalten nun zusätzliche Fördermittel. Das Land stellt jährlich 66 Millionen Euro für die insgesamt 135 Schulen in Schleswig-Holstein zur Verfügung.

