Stand: 26.08.2024 16:18 Uhr Elektroschrott muss in Norderstedt zum Recyclinghof

Kaputte Elektrokleingeräte wie Radios oder ein Föhn können in Norderstedt im Kreis Segeberg zukünftig nur noch zentral auf dem Recyclinghof in der Friedrich-Ebert-Straße abgegeben werden. Das teilt die Stadt mit. Es handle sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme, erklärt Annika Trimpert vom Wegezweckverband: "In vielen Elektrogeräten sind mittlerweile Akkus fest verbaut, die sich bei unsachgemäßer Entsorgung in Containern entzünden können."

Abfallcontainer sind meistens unbeaufsichtigt

Die meisten Verwaltungen in Südholstein haben sich aus diesem Grund mittlerweile von unbeaufsichtigten Abfallcontainern für Elektroschrott verabschiedet. Stattdessen werde auf die persönliche Entgegennahme auf den Recyclinghöfen gesetzt, so Trimpert.

