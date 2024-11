Stand: 18.11.2024 16:55 Uhr Eintrag ins Goldene Buch: Paralympics-Gewinnerin Tanja Scholz

Tanja Scholz, Paralympics-Medaillengewinnerin von Paris, hat sich am Montag ins Goldene Buch der Stadt Neumünster eingetragen. Zwar kommt die Schwimmerin gebürtig aus Elmshorn, sie ist allerdings aus sportlicher Sicht eng mit Neumünster verbunden: Sie startet für den PSV Union Neumünster. Die Stadt würdigt mit dem Eintrag in das Goldene Buch ihre sportliche Leistung bei den paralympischen Spielen im Sommer in Paris - dort hatte Scholz eine Gold- und eine Silbermedaille geholt.

