Stand: 07.10.2024 09:53 Uhr Einschränkungen auf Linien der Nordbahn zwischen Hamburg und SH

Pendlerinnen und Pendler auf den Regionalbahnenlinien RB61 und RB71 müssen sich bis Sonntag (13.10.) auf Fahrplanabweichungen einstellen. Das teilt die Nordbahn mit. Grund dafür sind Gleisarbeiten zwischen Elmshorn und Pinneberg (beide Kreis Pinneberg). Auch gibt es Einschränkungen wegen Arbeiten am Bahnhof Diebsteich in Hamburg. Noch bis zum Sonntag können laut Nordbahn deshalb auch einzelne Fahrten ganz entfallen. Dann werde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, so das Unternehmen.

