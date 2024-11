Stand: 12.11.2024 19:38 Uhr Einsatz fürs Friesische: Verdienstorden für Volkert Faltings

In Kiel ist am Dienstag der Verdienstorden des Landes Schleswig-Holstein verliehen worden. Professor Dr. Volkert Faltings aus Utersum auf Föhr (Kreis Nordfriesland) erhielt den Orden für seinen langjährigen Einsatz für die friesische Sprache und Kultur. Faltings initiierte die Radiosendung "Friisk Funk" und unterrichtete bis 2015 an der "Eilun-Feer-Skuul" auf Föhr - dem einzigen Gymnasium, an dem das Abitur in Friesisch abgelegt werden kann.

Neben Faltings wurden die weltbekannte Klarinettistin Sabine Meyer und Ingrid Schatz, Vorsitzende der Grenzdokumentationsstätte Lübeck-Schlutup, ausgezeichnet. Der Verdienstorden wird seit 2008 verliehen und würdigt herausragende Leistungen für das Land Schleswig-Holstein.

Archiv 3 Min Nachrichten 19:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.11.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Kiel