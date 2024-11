Stand: 22.11.2024 07:01 Uhr Einige Glätteunfälle in Schleswig-Holstein

Glatte Straßen haben in der Nacht zu Freitag in Schleswig-Holstein einige Unfällen verursacht. Nach Angaben der Polizei-Leitstellen hat es besonders Kiel und die angrenzenden Kreise getroffen. In Breiholz, Westerrönfeld (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde), Neumünster oder auf der A21 bei Stolpe (Kreis Plön) kamen Autofahrer ins Rutschen und landeten mit ihren Wagen zum Teil in den Leitplanken. Verletzt wurde niemand. Die Polizei bittet darum, vorsichtig zu fahren.

Archiv 7 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.11.2024 | 06:00 Uhr