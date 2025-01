Stand: 21.01.2025 09:08 Uhr Einbruchserie im Raum Rendsburg: Festnahmen nach Zeugenhinweisen

Die Polizei hat nach eigenen Angaben zwei Männer festgenommen, die in den vergangenen Wochen in mehrere Einfamilienhäuser im Raum Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) eingebrochen sein sollen. Die Männer im Alter von 40 und 55 Jahren waren laut Polizei durch Zeugenhinweise ins Visier der Ermittler geraten. "Wir bekamen den entscheidenden Hinweis am Donnerstag von einer aufmerksamen Bürgerin, die beobachtet hatte, dass ein fremdes Fahrzeug immer wieder durch ein Wohngebiet gefahren waren war", sagte ein Polizeisprecher. Den Männern wird vorgeworfen, in mindestens vier Häuser im Bereich Borgstedt, Hohenwestedt und Remmels (alle Kreis Rendsburg-Eckernförde) eingebrochen zu sein. Beide sitzen in Untersuchungshaft.

