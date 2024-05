Stand: 16.05.2024 16:03 Uhr Einbruch in Eckernförder Rathaus

In das Eckernförder Rathaus (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist in der Nacht zu Donnerstag eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte zwischen 22 Uhr und 6 Uhr am Morgen die Kellerfenster aufgehebelt und mehrere Büros aufgebrochen. Ein Tresor wurde aus einem Schrank gestohlen. Ob die Einbrecher noch mehr mitgenommen haben, ist bisher unklar. Das Rathaus war am Donnerstag für den Besucher geschlossen. Die Polizei ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.05.2024 | 16:30 Uhr