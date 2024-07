Stand: 10.07.2024 09:57 Uhr Einbruch in Büchen vereitelt: Familienhund schlägt Alarm

In Büchen (Herzogtum Lauenburg) haben Unbekannte am Freitagnachmittag versucht, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Liperiring" einzubrechen. Laut Polizei bemerkte der Hunde der Familie die Täter zuerst, dann ein Bewohner. Zwei Personen rannten daraufhin weg. Kurze Zeit später entfernte sich ein verdächtiger weißer Transporter mit der Aufschrift "Spedition" aus der näheren Umgebung. Die Polizei sucht weiter nach Hinweisen und Zeugen.

