Stand: 28.08.2024 14:40 Uhr Einbrecherpaar sorgt in Husum für Aufsehen

In Husum (Kreis Nordfriesland) sind zwei Männer bei drei Einbrüchen in der Nacht zum Dienstag nacheinander von der Polizei erwischt worden. Der Beutezug begann kurz vor Mitternacht in einer Apotheke - dort noch ohne Beute. Nach dem Alarm konnte die Polizei ein paar Straßen weiter zwei Männer im Alter von 19 und 21 Jahren festnehmen, die verdächtig schienen. Sie kamen auf die Wache, durften aber wieder gehen.

Die mutmaßlichen Täter ließen sich von der Polizei nicht abschrecken und machten weiter

Keine zwei Stunden später soll der Ältere der Beiden laut Polizei versucht haben, ein Fahrrad zu entwenden. Auf frischer Tat stoppten ihn die Beamten - nur um 45 Minuten später zum nächsten Einsatz zu fahren: Einbruch in einen Supermarkt in der Osterhusumer Straße, Diebesgut: unter anderem Getränke. Diesmal lautete die Lösung: Polizeigewahrsam, zumindest für den Rest der Nacht.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland