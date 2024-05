Stand: 06.05.2024 14:25 Uhr Ein Viertel der Menschen in SH hat zu hohen Blutdruck

In Schleswig-Holstein ist nach jüngsten Daten der AOK Nordwest rund ein Viertel der Menschen von zu hohem Blutdruck betroffen. Im Jahr 2022 waren nach Angaben der Krankenkasse insgesamt 664.400 Menschen ab 20 Jahren an einer Hypertonie erkrankt. Das seien 27,7 Prozent der Gesamtbevölkerung, hieß es. Die Auswertung zeige, dass ein zu hoher Blutdruck häufiger bei Frauen als bei Männern diagnostiziert wird. Für alle gesetzlich Krankenversicherten in Schleswig-Holstein haben die niedergelassenen Ärzte 2023 insgesamt 5,3 Millionen Packungen blutdrucksenkender Mittel verschrieben, das sind fast ein Viertel aller Verordnungen.

