Stand: 29.08.2024 17:15 Uhr Durchsuchungen in Kiel und Schwentinental

Am Mittwoch durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei aus Kiel und Eutin (Kreis Ostholstein) Geschäftsräume und eine Wohnung in Kiel und in Schwentinental (Kreis Plön) nach Schusswaffen. Ein 68-Jähriger soll illegal mit Schusswaffen gehandelt haben soll. Das Gewerbeamt hatte dem Mann bereits vor einiger Zeit die Ausübung seines Gewerbes und den Besitz von Waffen untersagt. Daran hat er sich aber offenbar nicht gehalten. Die Ermittlerinnen und Ermittler stellten nach eigenen Angaben umfangreiche Beweismittel sicher.

