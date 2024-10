Stand: 02.10.2024 19:25 Uhr Drohungen? Touré weist Vorwürfe Samadzades zurück

Im Fall der früheren Staatssekretärin Marjam Samadzade, die nach einem israelkritischen Post in Sozialen Medien vor einem Jahr ihren Hut nehmen musste, hat Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) am Mittwoch Vorwürfe zurückgewiesen, sie habe ihr damals gedroht. Die Ministerin äußerte sich vor dem Innen- und Rechtsausschuss des Landtages. Vor diesem Gremium hatte Samadzade vor zwei Wochen erklärt, sie sei vor die Wahl gestellt worden, selbst zurückzutreten oder sie werde entlassen. Sie habe mit der Staatssekretärin darüber gesprochen, welche Konsequenzen ihr Handeln habe, sagte Touré. Einzelne Aussagen Samadzades wies sie mit der Bemerkung zurück, sie habe eine andere Erinnerung an die Gespräche.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.10.2024 | 18:00 Uhr