Drittes Feuer in vier Wochen: Brandserie in Grömitz? Stand: 20.04.2023 11:37 Uhr In der Nacht zu Donnerstag haben in Grömitz (Kreis Ostholstein) zwei Autos und ein Wohnwagen unter einem Carport gebrannt. Es ist nicht das erste Feuer in der Straße.

Es sind unruhige Nächte, die einige Grömitzer seit Wochen durchleben. Drei Mal hat es innerhalb von vier Wochen in der Straße Gärtnerstieg gebrannt. In der vergangenen Nacht ging ein Carport in Flammen auf. Die darunter stehenden Fahrzeuge brannten komplett aus, verletzt wurde bei dem Brand niemand. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte die Feuerwehr verhindern.

Polizei geht nicht von einem Zufall aus

Die Polizei ermittelt nun nach einem Zusammenhang. Einen Tatverdächtigen gibt es nach Angaben einer Sprecherin noch nicht. Zum ersten Mal gingen in der kleinen Sackgasse am 23. März Flammen auf, ein Schuppen hatte Feuer gefangen. Keine Woche später brannte wieder ein Schuppen, in der vergangenen Nacht dann der Carport auf demselben Grundstück. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

