Stand: 07.07.2024 14:52 Uhr Drei Verletzte nach Unfall auf der B205 bei Kleinkummerfeld

Auf der B205 ist es am Sonntagmittag in der Nähe von Neumünster zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei stießen bei Kleinkummerfeld (Kreis Segeberg) zwei entgegenkommende Autos zusammen. Drei Insassen wurden dabei verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Die B205 war knapp eine Stunde lang voll gesperrt, mittlerweile ist die Straße in Richtung Bad Segeberg wieder frei. Die Unfallursache ist noch unklar.

