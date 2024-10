Stand: 30.10.2024 07:34 Uhr Drei Verletzte nach Alkoholfahrt auf A23 bei Schenefeld

Bei einem Verkehrsunfall auf der A23 nahe der Anschlussstelle Schenefeld (Kreis Steinburg) sind am Dienstagabend drei Menschen verletzt worden. Sie saßen laut Polizei alle in einem Auto. Der Fahrer hatte den Angaben zufolge Alkohol getrunken. Er war auf der Autobahn Richtung Heide unterwegs, kam ins Schleudern, prallte mit dem Wagen gegen mehrere Planken und blieb schließlich auf dem Standstreifen stehen. Alle Insassen wurden in ein Krankenhaus nach Itzehoe (Kreis Steinburg) gebracht. Auf der A23 gab es wegen des Unfalls eine Stunde lang Verkehrsbehinderungen.

