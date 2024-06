Stand: 03.06.2024 16:41 Uhr Doch kein Oranje-Camp auf dem Flugplatz Hartenholm

Das Lager für Fans der niederländischen Nationalmannschaft auf dem Flugplatz Hartenholm im Kreis Segeberg ist abgesagt worden. Eigentlich sollten dort während der Fußball-EM mehrere Tausend Fans zusammenkommen. Weil zu wenig Tickets verkauft worden seien, habe der Veranstalter das Camp abgesagt. Die Behörden hatten sich schon bereit gemacht, sagt Torsten Ridder vom zuständigen Amt Auenland Südholstein. Ob es woanders ein Lager für die Fans in Orange geben wird, ist fraglich. Auch die Horner Rennbahn in Hamburg war schon als möglicher Ort gehandelt worden, ist aber keine Option mehr. Die Niederlande spielen am Sonntag, den 16. Juni, im Hamburger Volksparkstadion gegen Polen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.06.2024 | 16:30 Uhr