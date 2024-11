Stand: 01.11.2024 10:46 Uhr Dithmarschen ohne Strom: Blackout-Übung am Wochenende

Am Sonnabend findet im Kreis Dithmarschen eine großangelegte Übung statt, die einen Stromausfall simulieren soll. Für dieses Szenario will sich der Kreis mit einem sogenannten Black-Out-Fall vorbereiten. Was genau passieren wird und worauf sich die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, THW und Katastrophenschutz einstellen müssen, wird nicht verraten. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um eine Übung und nicht um einen Ernstfall handelt. Unter dem Namen "Übung an, Licht aus!" umfasst sie einen flächendeckenden Stromausfall im gesamten Kreisgebiet. Wann die Übung genau startet, soll auch nicht verraten werden, nur so viel, zwischen 15 und 16 Uhr wird sie beendet sein.

