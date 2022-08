Dithmarschen: Nutzten Mutter und Sohn Acker als Hanfplantage?

Stand: 30.08.2022 19:39 Uhr

Großer Polizeieinsatz am Dienstag in Schmedeswurth und Marne im Kreis Dithmarschen. Der Grund laut Polizei: Verdacht auf Anbau und unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Im Fokus stehen eine Frau und ihr Sohn.