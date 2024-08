Stand: 07.08.2024 16:15 Uhr Digitaler Bürgerservice: Online den Wohnsitz ummelden in Südholstein

Viele Städte und Gemeinden in Südholstein bieten den Bürgerinnen und Bürgern digitale Services an, zum Beispiel bei der Wohnsitzanmeldung. Zuletzt haben Bad Segeberg (Kreis Segeberg), Reinbek und Glinde (beide Kreis Stormarn) die Möglichkeit eingeführt, sich online umzumelden. Die drei Orte sind seit Kurzem an das Portal "Wohnsitzanmeldung" angeschlossen. Dort können Bürgerinnen und Bürger ihre neue Adresse eingeben. Sobald der Antrag bearbeitet ist, schickt die Bundesdruckerei einen Brief mit einem neuen Adressaufkleber für den Personalausweis.

