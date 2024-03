Stand: 06.03.2024 10:24 Uhr Digitale Verwaltung: 80 Prozent sind laut Umfrage skeptisch

In einer bundesweiten Umfrage im Auftrag der Stadtwerke Lübeck Gruppe sehen mehr als 80 Prozent der 5.000 Befragten mit Skepsis auf die Digitalisierung in der Verwaltung. An eine erfolgreiche Umsetzung glauben offenbar nur die Wenigsten. Selbst bei einem Großteil der kommunalpolitischen Entscheiderinnen und Entscheidern sind die Zweifel der Umfrage zufolge groß, dass die Digitalisierung in den kommenden Jahren erfolgreich sein wird. Dabei sind die Kommunen und Städte selbst mit der Realisation betraut. Es brauche vor allem Kompetenzschulungen für Mitarbeitende und eine sichere digitale Infrastruktur, heißt es dazu.

"Digitale Lösungen sind staatliche Versorgungsaufgabe"

Die Bürgerinnen und Bürger wünschen sich vor allem einfachen Zugang zu digitalen Angeboten, die Sicherheit persönlicher Daten und eine bessere Kommunikation zwischen den Behörden. Für den CEO der Stadtwerke Gruppe Lübeck, Jens Meier, ist die Bereitstellung digitaler Lösungen auf Kommunalebene einer der wichtigsten Punkte der staatlichen Versorgungsaufgabe.

