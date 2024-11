Diese Adventsmärkte in SH öffnen noch vor den Weihnachtsmärkten Stand: 01.11.2024 14:51 Uhr Bevor die Weihnachtsmärkte ihre Tore öffnen, gibt es in Schleswig-Holstein viele kleinere Adventsmärkte, die nur kurz festliche Stimmung verbreiten. Wir haben eine Übersicht zusammengestellt.

Bereits im November wirft das Weihnachtsfest seine Schatten - oder in diesem Fall wohl eher seine Lichter - voraus. An allen Ecken hängen Lichterketten, es riecht nach Punsch und Plätzchen und die Vorfreude auf das Fest der Liebe wächst. Weihnachts- und Adventsmärkte steigern diese Vorfreunde und helfen dabei, die Zeit bis zum Fest zu verkürzen. Wir haben einige der Adventsmärkte in Schleswig-Holstein in einer Übersicht zusammengestellt.

Kreis Dithmarschen

Museum Ditmarsium : 7. und 8. Dezember, 14-18 Uhr, mit Kunsthandwerk und Kuchen, Adresse : Große Mühlenstraße 6, 25712 Burg in Dithmarschen

: 7. und 8. Dezember, 14-18 Uhr, mit Kunsthandwerk und Kuchen, : Große Mühlenstraße 6, 25712 Burg in Dithmarschen Hochzeitsmühle Aurora: 1. Dezember, 10-18 Uhr, mit Hobbybastlern, Märchenerzählerin und Tombola, Adresse: An der B5 Nr. 9, 25795 Weddingstedt

Kreis Herzogtum Lauenburg

Gut Basthorst : 22. November bis 22. Dezember, jeweils Freitag bis Sonntag, 11-19 Uhr, mit Wasserfeuerwerk, Kinder Weihnachtswerkstatt und Blechbläser-Trio, Adresse : Auf dem Gut 3, 21493 Basthorst

: 22. November bis 22. Dezember, jeweils Freitag bis Sonntag, 11-19 Uhr, mit Wasserfeuerwerk, Kinder Weihnachtswerkstatt und Blechbläser-Trio, : Auf dem Gut 3, 21493 Basthorst Bunstorf: 16. und 17. Novemver, 11-18 Uhr, mit Kunsthandwerk und kulinarischen Genüssen, Adresse: Bundesstr. 55, 21524 Brunstorf

Kreis Nordfriesland

Husumer Speicher: 7. und 8. Dezember, 10-17 Uhr, mit Kunsthandwerk, weihnachtlicher Dekoration und hausgemachtem Kuchen, Adresse: Hafenstraße 17, 25813 Husum

Kreis Ostholstein

Kiwanis Weihnacht im Schloss Eutin : 7. und 8. Dezember, Sonnabend 13-20 Uhr, Sonntag 12-18 Uhr, mit Kunst, Musik und Kulinarischem, Adresse : Schloßplatz 5, 23701 Eutin

: 7. und 8. Dezember, Sonnabend 13-20 Uhr, Sonntag 12-18 Uhr, mit Kunst, Musik und Kulinarischem, : Schloßplatz 5, 23701 Eutin MeerHus : 23. und 24. November, 13-18 Uhr, Kunsthandwerk von acht Hobbykünstlern, Waffeln und Punsch, Adresse : Südstrand 10, 23775 Großenbrode

: 23. und 24. November, 13-18 Uhr, Kunsthandwerk von acht Hobbykünstlern, Waffeln und Punsch, : Südstrand 10, 23775 Großenbrode Hof Ottenbrücke: 30. November, 11-17 Uhr, mit landwirtschaftlichen Produkten aus eigener Herstellung, Dekorations- und Geschenkartikeln, Adresse: Ottenbrücke 1, 23701 Süsel

Kreis Pinneberg

Dörpshus Quickborn: 23. November, 14-19 Uhr, mit lokalen Produkten, Kunsthandwerk und Mandelstand, Adresse: Rader Straße 4 25712 Quickborn

Kreis Plön

Gut Helmstorf : 7. und 8. Dezember, 11-17 Uhr, mit Antikem, Adventsdekoration und Mini-Hüpfburg, Adresse : Gut Helmstorf, 24321 Helmstorf

: 7. und 8. Dezember, 11-17 Uhr, mit Antikem, Adventsdekoration und Mini-Hüpfburg, : Gut Helmstorf, 24321 Helmstorf Lilienthaler Weihnachtsmarkt: 22. - 24. November, Freitag 11-19 Uhr, Sonnabend 11-18 Uhr, Sonntag 11-17 Uhr, mit regionalem Kunsthandwerk und Ponyreiten, Adresse: Alte Schule Lilienthal, Dorfstraße 43, 24232 Dobersdorf

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gut Emkendorf: 8.-10. November, 10-18 Uhr, mit Kunsthandwerk, Kleidung und Flammkuchen, Adresse: Gutshof 3, 24802 Emkendorf

Kreis Segeberg

Rathaus Norderstedt : 3. November, 10-17 Uhr, mit Kunsthandwerk aus Beton, Stoff, Glas und Keramik, Adresse : Rathausallee 50, 22846 Norderstedt

: 3. November, 10-17 Uhr, mit Kunsthandwerk aus Beton, Stoff, Glas und Keramik, : Rathausallee 50, 22846 Norderstedt Gut Pronstorf : 15. November - 15. Dezember, Freitag bis Sonntag 11-18 Uhr, mit Weihnachtsbaumverkauf, Hüttendorf und Kasperle-Theater, Adresse : Gutshof 3, 23820 Pronstorf

: 15. November - 15. Dezember, Freitag bis Sonntag 11-18 Uhr, mit Weihnachtsbaumverkauf, Hüttendorf und Kasperle-Theater, : Gutshof 3, 23820 Pronstorf Landgestüt Traventhal : 2. und 3. November, 10-18 Uhr, mit Kindereisenbahn, Lebkuchenhaus und Lamas, Adresse : Landgestüt, 23795 Traventhal

: 2. und 3. November, 10-18 Uhr, mit Kindereisenbahn, Lebkuchenhaus und Lamas, : Landgestüt, 23795 Traventhal Stockseehof: 20. November - 15. Dezember, täglich 11-18 Uhr, mit Raritäten, Kinderbastelecke und Weihnachtsgebäck, Adresse: Stockseehof, 24326 Stocksee

Kreis Stormarn

Braaker Mühle : 30. November - 15. Dezember, Sonnabend 16-23 Uhr, Sonntag 13-19 Uhr, mit Mühlenbesichtigung, Plätzchen verzieren und Live Musik, Adresse: Braaker Mühle , 8 22145 Braak

: 30. November - 15. Dezember, Sonnabend 16-23 Uhr, Sonntag 13-19 Uhr, mit Mühlenbesichtigung, Plätzchen verzieren und Live Musik, Adresse: , 8 22145 Braak Erdbeerhof Glantz: 30. November - 15. Dezember, Sonnabend und Sonntag 10-19 Uhr, mit Weihnachtsbaumverkauf, Geschenkartikeln, süßen und deftigen Leckereien, Adresse: Hamburger Straße 2b, 22941 Delingsdorf

