Diebstahlserie in Nordfriesland: Polizei sucht Zeugen

Nach mehreren Ladendiebstählen in Husum, Bredstedt und Breklum (alle Kreis Nordfriesland) sucht die Polizei Zeugen. Nach Angaben der Beamten hatten vier Männer am vergangenen Montag (16.9.) mutmaßlich Zigaretten und E-Zigaretten im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen - und zwar zunächst aus einem Supermarkt in der Flensburger Chaussee in Husum.

Weitere versuchte Einbrüche am gleichen Tag

Dank eines Zeugenhinweises fiel der Diebstahl laut Polizei schnell auf. Die Beamten bitten diesen Zeugen, sich schnell bei der Polizei zu melden. Denn es folgten versuchte Diebstähle am gleichen Tag, unter anderem in Supermärkten in der Nordhusumer Straße in Husum und in der Husumer Straße in Bredstedt.

