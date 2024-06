Stand: 26.06.2024 09:06 Uhr Deutscher Wetterdienst warnt vor hoher UV-Belastung

In Lübeck, Ostholstein und im Kreis Herzogtum Lauenburg erwarten Wetterexperten am Mittwoch sehr warme Temperaturen. Vor allem rund um Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) kann es bis zu 30 Grad warm werden. Zu den warmen Temperaturen kommt eine hohe UV-Belastung. Davor warnt der Deutsche Wetterdienst. Mit ungewohnt hohen UV-Werten rechnen die Fachleute besonders im Kreis Ostholstein. Zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr sollte niemand zu lange in der Sonne bleiben, so die Fachleute. Sie empfehlen, sich im Schatten aufzuhalten, lange Kleidung zu tragen, Sonnencreme zu benutzen und eine Sonnenbrille aufzusetzen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.06.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge