Stand: 21.01.2025 15:57 Uhr Deutscher Wetterdienst warnt vor Glätte

Der Deutsche Wetterdienst warnt Dienstagabend und in der Nacht zu Mittwoch vor Frost und Glätte auf den Straßen in der Region. Bereits in der Nacht zu Dienstag und Dienstagmorgen gab es laut Polizei einige Glätteunfälle in Kiel, Neumünster und den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde. Nach Angaben eines Sprechers kam zum Beispiel bei Rendsburg ein Mann in seinem Auto von der glatten Straße ab und landete in einem Graben. Dabei sei er leicht verletzt worden.

