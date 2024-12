Stand: 11.12.2024 16:20 Uhr Deutsche Meisterschaft im Handwerk: 13 Bundessieger aus SH

Bei den Deutschen Meisterschaften im Handwerk sind am 7. Dezember in Berlin insgesamt 13 Nachwuchshandwerkerinnen und -handwerker aus Schleswig-Holstein auf dem Siegertreppchen gelandet. Unter ihnen ist Hanna Steensen, gebürtig aus Ellerau im Kreis Segeberg. Sie hat als Glaserin die Deutsche Meisterschaft im Handwerk in ihrem Gewerk für sich entschieden. Das teilte die Handwerkskammer Lübeck mit.

Hanna Steensen absolvierte ihre Ausbildung bei einer Glaserei in Quickborn (Kreis Pinneberg). Ihr Gesellenstück, für das die 23-Jährige ausgezeichnet wurde, war eine gläserne Mickey-Maus-Figur. Generell rät sie allen, etwas Handwerkliches zu machen: "Wenn man schon darüber nachdenkt, ob was Praktisches nicht eher für einen passt, sollte man überlegen, ins Handwerk zu gehen." Es sei sehr gefragt und es gebe so viele verschiedene kreative Berufe, sagt sie.

Wettbewerbe in insgesamt 130 Handwerks-Gewerken

Neben ihr wurden zum Beispiel auch Bootsbauerin Ineke Stockrahm oder Hörakustikerin Lia Aline Knierim erste Bundessieger. Insgesamt befinden sich sechs erste, vier zweite und drei dritte Bundessieger unter den prämierten Nachwuchshandwerkern aus Schleswig-Holstein. Auszeichnungen gab es in insgesamt 130 Gewerken für Absolventinnen und Absolventen in Handwerksberufen. Knapp 3.000 Jugendliche nahmen am Wettbewerb teil.

