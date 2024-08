Stand: 22.08.2024 15:25 Uhr Deutsch-dänisches Jahrestreffen des Roten Kreuzes

Der Minderheitsbeauftragte des Ministerpräsidenten, Johannes Callsen (CDU), hat beim Jahrestreffen des Roten Kreuzes im dänischen Düppel für Frieden und Verständigung geworben. Wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Dänemark sei, zeige die grausame Geschichte des Deutsch-Dänischen Krieges von 1864. Dabei hob er das heute friedliche Zusammenleben in der Grenzregion hervor. Seit 35 Jahren kommen jährlich Mitglieder des deutschen und dänischen Roten Kreuzes vor dem Rotkreuzgedenkstein in Düppel zusammen, um an die Unterzeichnung der Genfer Konvention zu erinnern.

