Deutsch-dänischer Poetry Slam im Flensburger Kühlhaus

In der Kulturwerkstatt Kühlhaus in Flensburg findet am Donnerstagabend ein deutsch-dänischer Poetry Slam statt. Neben bekannten Slammern wie Björn Högsdal und Selina Seemann treten auch Schülerinnen und Schüler deutscher und dänischer Gymnasien auf, die ihre Texte diese Woche gemeinsam mit den Profis erarbeitet haben. Der Abend bietet Beiträge von sechs renommierten Poetry-Slam-Künstlerinnen und -Künstlern aus Deutschland und Dänemark sowie von Jugendlichen, die bei der Veranstaltung erstmals ihre Texte einem Publikum vortragen. Der Poetry Slam beginnt um 20 Uhr.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg