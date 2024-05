Stand: 29.05.2024 07:36 Uhr Deutlich mehr Einbürgerungen in SH

Die Zahl der Einbürgerungen in Schleswig-Holstein ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Das Statistikamt Nord registrierte nach eigenen Angaben insgesamt 6.914 Menschen, die in SH die deutsche Staatsbürgerschaft erhielten. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von mehr als 30 Prozent. Mehr als der Hälfte aller Menschen kommt aus Syrien. Das steht laut Statistikamt Nord nach wie vor im Zusammenhang mit der Zuwanderung durch syrische Schutzsuchende in den Jahren 2014 und 2015. Mit 460 Einbürgerungen liegen Menschen aus dem Irak auf Platz 2 der Statistik, gefolgt von afghanischen und iranischen Frauen und Männern.

