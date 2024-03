Stand: 09.03.2024 14:53 Uhr Demos gegen Rechtsextremismus in Bargteheide und Rendsburg

In Bargteheide (Kreis Stormarn) haben sich nach Angaben der Polizei am Mittag knapp 1.000 Menschen vor dem Rathaus versammelt, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren und durch die Stadt zu ziehen. Die Veranstaltung ist bis in den Nachmittag geplant. Auch in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) waren viele Menschen auf der Straße, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren.

Archiv 4 Min Nachrichten 15:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.03.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde Kreis Stormarn