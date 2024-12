Defekt am Pumpwerk in Travemünde: Abwasser in Trave eingeleitet Stand: 17.12.2024 10:07 Uhr In Travemünde werden Abwässer derzeit in die Trave eingeleitet. Grund ist der Ausfall eines Pumpwerks, wodurch das Abwasser nicht zur Kläranlage auf dem Priwall gepumpt werden kann.

Das Abwasser in Travemünde müsse derzeit in die Trave eingeleitet werden, heißt es von den Entsorgungsbetrieben. Der Defekt sei am Pumpwerk an der Straße "Auf dem Baggersand" aufgetreten. Alle Pumpen stehen derzeit still. Eine Gesundheitsgefahr besteht laut den Entsorgungsbetrieben nicht.

Travemünde: Taucher im Einsatz

Nach Angaben der Entsorgungsbetriebe Lübeck wurde bereits die ganze Nacht daran gearbeitet, die Störung zu beheben. Die Arbeiten wurden dadurch erschwert, dass die Anlage geflutet war. Taucher seien nach wie vor im Einsatz, so ein Sprecher. Die Arbeiten würden voraussichtlich den ganzen Tag andauern, heißt es weiter.

Einwohner sollen Wasser sparen

Die Entsorgungsbetriebe bitten die Einwohnerinnen und Einwohner von Travemünde darum, Wasser zu sparen. Die Menge des Abwassers, das in die Trave gelangt, soll so gering wie möglich gehalten werden.

"Bedenklich" für die Umwelt

Die Untere Wasserbehörde sei informiert worden, sagt ein Sprecher der Entsorgungsbetriebe. Es handele sich um eine "Notmaßnahme", das Abwasser in die Trave abzuleiten. Das sei "bedenklich für die Umwelt". Eine Gesundheitsgefährdung bestehe jedoch nicht.

