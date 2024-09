Stand: 02.09.2024 16:26 Uhr Das Museum Helgoland bekommt eine neue Leiterin

Simone Arnhold leitet von nun an das Museum Helgoland (Kreis Pinneberg). Sie ist 46 Jahre alt, studierte Archäologin und war zuletzt an den Universitäten Halle und Frankfurt beschäftigt. Sie hat Ausgrabungen in Norddeutschland und im Ausland geleitet und dabei bereits oft mit Museen zusammengearbeitet.

Arnhold will für Barrierefreiheit sorgen

Eines der ersten Themen, die sie auf Helgoland angehen will, ist die Barrierefreiheit des Museums: "Ich möchte gerne, dass möglichst viele Bereiche für jeden, der sich für Kultur interessiert, zugänglich sind", so Arnhold. Beispielsweise werde sie versuchen, die Zugänglichkeit durch eine Rampe zu verbessern. Auch eine Zweisprachigkeit und Taststationen in der Ausstellung nannte Arnhold.

Inhaltlich möchte sich die neue Leiterin zunächst auf die Archivierung der Ausstellung konzentrieren. Arnhold folgt auf Jürgen Fitschen, der das Museum nach nur eineinhalb Jahren verließ.

