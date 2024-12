Stand: 13.12.2024 16:06 Uhr Damp: Augenzeugen nach Entführung gesucht

Im Fall der Entführung einer Frau und ihrer beiden Kinder in Damp im Kreis Rendsburg-Eckernförde vor knapp zwei Wochen suchen Polizei und Staatsanwaltschaft Kiel nach Zeugen. Wem am 28. November das Fahrzeug des Täters, ein grau-silberfarbener Ford S-Max mit Rendsburger Kennzeichen aufgefallen ist, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Insbesondere suchen die Beamten einen Jogger, der am Tatort vorbeigelaufen sein soll. Ein 35 Jahre alter Mann steht unter dringendem Tatverdacht, seine Ex-Frau und die beiden gemeinsamen Kinder in Damp entführt zu haben und mit ihnen nach Frankreich geflohen zu sein. Er wurde bereits festgenommen. Tatverdächtigt wird auch der Bruder des Mannes.

Der mutmaßliche Täter muss sich wegen Geiselnahme verantworten

In einer Flüchtlingsunterkunft in Sangatte in der Nähe von Calais in Frankreich hatte die Polizei die Frau und ihre zwei Kinder gefunden. Die Großeltern hatten ihre zwei und drei Jahre alten Enkel und die 33-jährige Tochter laut Polizei am vergangenen Donnerstagmorgen auf der Polizeistation in Damp als vermisst gemeldet. Hintergrund für die mutmaßliche Tat sind laut Polizei Streitigkeiten zwischen den getrennt lebenden Eltern um die Kinder. Nach jetzigem Stand der Staatsanwaltschaft wird sich der Mann in einem Verfahren wegen Geiselnahme verantworten müssen.

