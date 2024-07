Stand: 08.07.2024 15:18 Uhr Dänisches Königspaar beginnt Urlaub im Grenzland

Das dänische Königspaar beginnt am Dienstag seinen Sommerurlaub auf Schloss Gravenstein im Süden Dänemarks. Damit setzt die Königsfamilie die fast 90-jährige Tradition fort, den Sommer im Grenzland zu verbringen. Am Dienstagnachmittag wird der Bürgermeister der Kommune Sonderburg, Eric Lauritzen, König Frederik X. und Königin Mary mit ihren Kindern auf dem Gravensteiner Marktplatz begrüßen. Anschließend ist ein Spaziergang zum Schloss geplant. Nach Angaben des Königshauses wird auch Margrethe II., Frederiks Mutter, im Laufe des Sommers in Gravensein erwartet.

