Dänemark verschärft Grenzkontrollen nach Koranverbrennungen Stand: 04.08.2023 13:10 Uhr In den vergangenen Wochen wurden bei Protestaktionen in Dänemark und Schweden Korane verbrannt. Nach Schweden verstärkt auch Dänemark seine Grenzkontrollen.

Wegen der Vorkommnisse habe sich die Sicherheitslage verändert, teilte das dänische Justizministerium mit. Die Bedrohungslage durch Koranverbrennungen in Dänemark und Schweden sei gestiegen, so die Einschätzung der dänischen Behörde. Aus diesem Grund soll es an der deutsch-dänischen Grenze in den nächsten Tagen wieder verstärkt Grenzkontrollen geben. Laut dänischem Justizministerium gilt die Regelung zunächst bis zum 10. August.

Nach Angaben eines Sprechers der Polizei in Südjütland wird gerade darüber beraten, wie die Kontrollen an der deutsch-dänischen Grenze zum Beispiel auf der A7 oder bei Krusau genau aussehen sollen. Aktuell gibt es bereits stichprobenartige Kontrollen. Das bestätigte auch ein Sprecher der Bundespolizei. Er rechnet bei verstärkten Kontrollen wieder vermehrt mit Menschen, die wegen fehlender Pässe oder anderer Gründe nicht nach Dänemark einreisen dürfen.

Kontrollen auch auf Fähren von Fehmarn nach Rödby

Der Polizeibezirk Lolland-Falster teilte mit, dass die Fähren von Fehmarn nach Rödby verstärkt kontrolliert werden. Die Einreise werde daher möglicherweise fünf bis zehn Minuten länger dauern, hieß es. Die dänische Polizei rät Urlaubern und Pendlern grundsätzlich an der deutsch-dänischen Grenze zumindest in den nächsten Tagen mehr Zeit einzuplanen.

Mehrere Koranverbrennungen in Schweden und Dänemark

Bereits Anfang der Woche hatte Schweden angekündigt, wegen einer schlechteren Sicherheitslage seine Grenzkontrollen zu verschärfen. In Schweden und Dänemark hatte es in den vergangenen Wochen mehrere Aktionen gegeben, bei denen ein Koran entweder beschädigt oder verbrannt wurde. Dies wird dort unter Verweis auf den Schutz der Meinungsfreiheit geduldet. In islamischen Ländern löste das scharfe Reaktionen aus. In beiden Ländern prüfen die Regierungen derzeit allerdings, inwieweit solche Aktionen in bestimmten Fällen rechtlich untersagt werden können.

