DRK ruft am Pfingstmontag zu Blutspenden auf Stand: 26.05.2023 16:26 Uhr Tausende Menschen in Schleswig-Holstein sind auf Bluttransfusionen angewiesen. Weil viele Präparate nur kurz haltbar sind, bietet das Deutsche Rote Kreuz am Pfingstmontag Sonderspendetermine an.

von Johannes Tran

Bei Krebsleiden, Verletzungen oder chronischen Erkrankungen: Statistisch gesehen ist ein Großteil der Deutschen mindestens einmal im Leben auf ein Blutprodukt angewiesen. Täglich werden 15.000 Blutspenden für Operationen, für die Behandlung schwerer Krankheiten wie etwa Krebs und für die Versorgung von Unfallopfern benötigt, so die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Konzentrate aus Blutplättchen halten sich nur vier Tage

Das Problem: Einige der Blutpräparate verfügen nur über eine kurze Haltbarkeit. "Eines der aus Vollblutspenden gewonnenen Präparate sind die Konzentrate aus Blutplättchen, den Thrombozyten. Diese sind nur vier Tage lang einsetzbar", schreibt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in einer Mitteilung.

Aus diesem Grund bietet das DRK am Pfingstmontag Sonderspendetermine in Schleswig-Holstein an. Termine gibt es in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg), Gettorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde), Kiel und Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg).

Sonderspendetermine am Montag

- Bad Bramstedt: 10 bis 14 Uhr, Gemeinschaftsschule Auenland

- Gettorf: 11 bis 15 Uhr, Isarnwohld-Schule

- Kiel: 11 bis 14:30 Uhr, Tanzschule Tanzen in Kiel e.V.

- Kropp: 13 bis 17 Uhr, Geestlandschule

Wer erkältet ist, darf nicht spenden

Nur wenn auch in diesen Tagen genug Blut gespendet werde, könne die Versorgung von Patientinnen und Patienten am verlängerten Feiertagswochenende und in den Tagen danach gewährleistet werden, betont das DRK.

Personen mit Erkältungssymptomen, Fieber und Durchfall dürfen nicht Blut spenden. Wer eine Corona-Infektion überstanden hat, darf vier Wochen nach der Genesung wieder zur Spende zugelassen werden. Bei einem leichten Krankheitsverlauf ohne Fieber dürfen Spenderinnen und Spender schon sieben Tage, nachdem sie symptomfrei sind, wieder spenden.

Vorherige Anmeldung nötig

Rund 45 Minuten sollte man laut DRK für einen Termin einplanen - von der Anmeldung übers Blutabnehmen bis zum Imbiss im Anschluss. Wer spenden möchte, muss vorher einen Termin vereinbaren: über die kostenlose Hotline 08001194911 oder über die Website blutspende-nordost.de/blutspendetermine/.

VIDEO: Wo kann ich Blut spenden? (1 Min)

Weitere Informationen Blutspenden: Das müssen Sie wissen Viele Menschen sind auf Bluttransfusionen angewiesen. Wer darf spenden und wie häufig? Alle wichtigen Fakten zur Blutspende. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.05.2023 | 08:00 Uhr