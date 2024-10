Stand: 01.10.2024 17:11 Uhr Coca-Cola plant Werksschließung in Neumünster

Der Getränkehersteller Coca-Cola will im kommenden Jahr sein Werk in Neumünsterschließen. Insgesamt sollen bundesweit laut Coca-Cola Europacific Partners fünf Produktions- und Logistikstandorte aufgegeben werden. Das Unternehmen ist in Deutschland für Abfüllung, Verkauf und Vertrieb der Getränke des US-Konzerns zuständig. Es sollen insgesamt mehr als 500 Arbeitsplätze wegfallen, etwa 200 werden an andere Standorte verlagert, dort sollen auch 78 neue Jobs entstehen.

