Chemiekonzern Covestro verhandelt mit Abu Dhabi

Der staatliche Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi und der Chemiekonzern Covestro haben die Gespräche für eine mögliche Übernahme aufgenommen. Das teilte der Kunststoffhersteller Covestro mit, der unter anderem einen Standort in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) hat. Adnoc hat dafür erneut sein Angebot erhöht. Vor knapp einem Jahr hatte der Konzern mit 55 Euro pro Aktie das erste Angebot gemacht, nun bietet Adnoc 62 Euro. Zum jetzigen Zeitpunkt bestehe keine Gewissheit, dass es zu einer Vereinbarung kommen werde, so Covestro. Der Betriebsratsvorsitzende am Standort Brunsbüttel wollte sich auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein nicht dazu äußern.

