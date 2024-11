Stand: 19.11.2024 09:22 Uhr Cheerleader aus Heide bei "Sterne des Sports"

Montagabend sind in Kiel die "Sterne des Sports" auf Landesebene vergeben worden. Mit einem Stern zeichnen Innenministerium und der Landessportverband Vereine aus, die sich mit innovativen und kreativen Projekten für die Gesellschaft engagieren. Auch Celine Herbst vom MTV Heide (Kreis Dithmarschen) war in Kiel dabei. Sie hat vor eineinhalb Jahren die Cheerleadingsparte gegründet. 100 Mitglieder konnte sie in dieser Zeit gewinnen. Für einen Stern habe es zwar nicht gereicht, so Herbst: "Aber es war eine Veranstaltung mit großer Wertschätzung. Und im Laufe des Abends wurde uns noch einmal gratuliert, für das, was wir auf die Beine gestellt haben."

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen