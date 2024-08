Stand: 02.08.2024 15:46 Uhr Carport-Brand in Niebüll

In Niebüll (Kreis Nordfriesland) hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Carport gebrannt. Anwohner hatten das Feuer im Fliederbogen gegen 0.45 Uhr am Freitag gemeldet. Das Carport und zwei darin geparkte Autos wurden nach Polizeiangaben komplett zerstört. Auch das angrenzende Wohnhaus wurde beschädigt. Die Feuerwehr konnte allerdings ein Übergreifen der Flammen verhindern. Menschen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

