CDU-Generalsekretär Kilian vor Landtag angegriffen Der Politiker berichtet von einem Angriff auf sein Auto am Mittwochnachmittag. Demnach schlug eine Frau mit einem Hammer auf das Fahrzeug ein. Mögliche Hintergründe sind unklar.

Der Generalsekretär der Schleswig-Holsteinischen CDU, Lukas Kilian, soll am Mittwochnachmittag vor dem Landtagsgebäude in Kiel angegriffen worden sein. Eine Frau habe mit einem Hammer die Frontscheibe seines Wagens eingeschlagen, als er sich in seinem Fahrzeug befand. Die Frau habe verwirrt gewirkt, sagte Kilian NDR Schleswig-Holstein in einer ersten Reaktion.

Sie wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. Das Motiv ist unklar.